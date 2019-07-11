Peynir fabrikasında patlama

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'ndeki bir peynir üretim tesisinde patlama meydana geldi.

Manyas'ın Çamlı Mahallesi'nde K.M.'ye ait peynir üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası adeta savaş alanına dönen işyerinde patlama sonucu bir kişi yaralandı.

Olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye Grup Amirliği'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Patlamada yaralanan ve imalathanede işçi olarak çalıştığı öğrenilen M.İ. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, patlamaya neyin yol açtığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.