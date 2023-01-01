Balıkesir'in Havran ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'nde Ahmet Emir Dönmez (38), banyoya girdikten sonra piknik tüpünü kullandı. Oğullarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine içeri giren anne ve babası, Dönmez'i hareketsiz halde buldu. Ailenin 112'yi araması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri eve geldi. Sağlık ekipleri, Dönmez'in olay yerinde öldüğünü tespit etti. Dönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, “Pazarımızın gülen yüzü Büyükdere Mahallemizden sevilen kardeşimiz Ahmet Dönmez gaz zehirlenmesi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kardeşimize Allah'tan rahmet, aileye sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Tüm esnafımızın, pazarcı camiamızın başı sağolsun” dedi.