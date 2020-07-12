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Piknik yolunda trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye tarafından şarampolden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Kirise mevkiinde stablize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 ABR 666 plakalı kamyonet, içindeki 11 kişiyle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada G.K., O.K, G.H, N.H, A.G ve A.K yaralandı. Araçta bulunan 5 kişi ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Şahısların pikniğe gittikleri öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından düştükleri şarampolden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit'teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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