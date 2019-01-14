Pirincin başkentinde ova sular altında kaldı

Balıkesir'de son 5 gündür süren yağışlar Türkiye'nin en kaliteli pirincinin yetiştiği Gönen ovasını sular altında bıraktı. Havadan görüntülenen Gönen ovası adeta bir gölü andırdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde son 5 gündür süren yağışlar dolayısı ile Gönen Yenice barajının kapakları açılınca binlerce dekarlık tarım alanı sular altında kaldı. Türkiye'nin pirinç deposu olarak bilinen Gönen'de yaşanan su baskınları Tuzakçı, Bostancı, Sarıköy ve Tahirova'da bulunan tarım arazilerini etkiledi.

Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, "Geçen pazartesiden bu yana bölgemizde yağan aşırı yağışlardan dolayı Gönen ovası olarak bilinen alandaki çeltik tarlaları sular altında kaldı. Sadece çeltik alanları değil, sebze tarımı yapılan ıspanak, marul ve lahanaların yetiştiği alanlarda da zararlar meydana geldi. Yaklaşık 100 dekarlık alanda ekili olan maydonozun ise sular altında kaldığı ise bizlere son gelen bilgiler arasında. Gönen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sahada dolaşarak meydana gelen zarar ile ilgili tespitlerde bulunuyor. Hatta bir komisyon da kurulmasına karar verildi. Zararın boyutları ilgililere iletilecek" dedi.

Başkan Özkurt, yağışların özellikle alüvyonlu bir toprağı taşıdığına dikkat çekerek, "Alüvyondan dolayı önümüzdeki yıl farklı bir verim rekoltesi beklenebilir" dedi.