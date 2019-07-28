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Planörler Bandırma'da yarıştı

Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye 2 Metre Planör Ligi Bandırma Yarışması çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye 2 Metre Planör Ligi Bandırma Yarışması çekişmeli mücadelelere sahne oldu.


Bandırma'da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde düzenlenen ve Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye 2 Metre Planör Ligi Yarışmaları büyük ilgi gördü. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un da izlediği yarışmalarda açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, "Burada Türkiye 2 Metre Planör Ligi'nin ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Bandırma Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı ve takımımız olan Bandırma Hürkuş ile birlikte yaklaşık 8 kulüp 22 sporcunun katılımı ile bu yarışmanın organizasyonunu Bandırma'da gerçekleştirdik. Bu yarışmaların ülkemiz için önemli etkinlikler olduğunu düşünüyorum. THK bu ülkenin havacılık konusundaki iletişim organlarını harekete geçirmekle mükelleftir. Atatürk'ün dediği gibi İstikbal Göklerdedir hedefinin altını doldurmakla en büyük mükellef THK'dır" dedi.

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