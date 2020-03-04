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Polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarîsi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 16 kişiyi Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ilçesi ve Balıkesir merkezinde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adlî mercilere sevk edildi.

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