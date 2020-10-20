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Polis 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri 4 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri 4 ayrı operasyonda 8 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 4 ayrı çalışmada 8 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,45 gram metamfetamin, 218 adet sentetik ecza hap, 0,42 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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