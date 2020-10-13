Polis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıs operasyonlarında 22 kişiyi yakalarken, 7 adet silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda Balıkesir il merkezinde 5 kişi ve 5 silah ile 26 fişek, Bandırma ilçesinde 3 aranan şahıs ve 1 kurusıkı tabanca, Edremit'te 6 aranan şahıs ve 8 silah ve 40 fişek, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Erdek'te 2 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs ve Manyas'ta 1 aranan şahıs yakalandı.