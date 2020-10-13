İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıs operasyonlarında 22 kişiyi yakalarken, 7 adet silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıs operasyonlarında 22 kişiyi yakalarken, 7 adet silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda Balıkesir il merkezinde 5 kişi ve 5 silah ile 26 fişek, Bandırma ilçesinde 3 aranan şahıs ve 1 kurusıkı tabanca, Edremit'te 6 aranan şahıs ve 8 silah ve 40 fişek, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Erdek'te 2 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs ve Manyas'ta 1 aranan şahıs yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.