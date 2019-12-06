Polis asayiş uygulamasında 7 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 7 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde İvrindi ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 56 adet fişek, Bandırma ilçesinde 1 adet kurusıkı silah ve 30 adet fişek, Erdek ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 9 adet fişek ve Balıkesir Merkezde 2 adet kurusıkı silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız ateşli silah ile 54 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.