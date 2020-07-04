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Polis Balıkesir'de 3 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptıkları uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karesi ve Altıeylül ilçeleri genelinde yapılan çalışmalarda; 1 adet 7.65 mm çapında markasız marka tabanca, 1 adet 9 mm çapında Smith Wesson marka tabanca ve 1 adet Atak marka kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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