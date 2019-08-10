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Polis Balıkesir'de Huzur ve Trafik uygulaması yaptı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balıkesir İl genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 2 bin 33 araç denetlenirken, 214 araca 107 bin 596 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 polis ekibi 67 personel ile Türkiye Huzur ve Trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 2 bin 33 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, kusurlu görülen 214 araç ve sürücüsüne,107 bin 596 lira İdari Para Cezası uygulanırken, 57 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak arandı ve vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.

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