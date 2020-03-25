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Polis ekiplerinden otobüslere korona virüs denetimi

Balıkesir’de Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.

Balıkesir'de Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine Korona virüs konusunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı yönünde denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin incelenmesini öngören genelgenin ardından polis ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şehir içi ve şehirlerarası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim ve bilgilendirme yaparken, araçlarda bulunan yolcuların ateşleri ölçüldü, şoförlere ise araç kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu almamaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.


Erdek “Vefa Sosyal Destek Grubu” iş başında


Erdek Kaymakamlığı ve ilçe Emniyet Müdürlüğü “Vefa Sosyal Destek Grubu” olarak tüm ekiplerimizle hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanmış olan Yiyecek ve temizlik ürünü yardım paketleri gün boyu dağıtıldı.


Erdek Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir içi ve şehirlerarası hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerine ulaşan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızı evlerinden alıp, maaş işlemleri için ilgili bankalara götüren polis ekipleri, bankalarda işlemleri biten yaşlıları tekrar evlerine bırakıyor. Vatandaşlarımızın yapılan bu faaliyetten dolayı devletimize güveni ve memnuniyeti yüzlerinden okunuyor.

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