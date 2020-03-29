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Polis ekiplerinden toplu taşımalara sıkı denetim

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Balıkesir'de denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına karşı yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında Balıkesir'de otobüs ve minibüs gibi halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yer alan yolcuların sosyal mesafeleri polis tarafından denetlendi. Büyük risk oluşturan toplu taşımalarda tedbirler artırılırken, polisler, durdurdukları taşıtlara girerek vatandaşları uyardı. Sürücülere koltuk sayısının yarısı kadar yolcu almaları gerektiğini hatırlatan polis, yolculara da çapraz oturmaları gerektiğini hatırlattı. Polis ekipleri ayrıca, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında araçları durdurarak, sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçtü. Ekipler ateşini ölçerek sağlık problemlerinin olup olmadığını sordukları yolculara, korona virüsten korunma kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

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