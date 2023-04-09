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Polis Haftası nedeniyle ilçe emniyet teşkilatından Kaymakam Vekili İlyas Memiş'e ziyaret

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Emniyet Teşkilatının 178.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Emniyet Teşkilatının 178. Kuruluş yılı kutlamaları dahilinde, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Erdal Coşar ve emniyet mensubu polis memurlarından oluşan bir heyet Kaymakam Vekili İlyas Memiş'i ziyaret etti.


Kaymakam V. İlyas Memiş 10-16 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümünde, şehit olan polisleri rahmetle, gazileri saygıyla anarak Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

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