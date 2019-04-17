Polis servis araçlarını denetledi

Denetimler sırasında 6 araç trafikten men edilirken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması yaptı. Uygulamaya 126 ekip ve 371 polis memuru ile yapıldı. Denetimlerinde Balıkesir genelinde okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. 203 okul çevresi ile 430 umuma açık yer çevresinde yapılan denetimlerde 2 bin 829 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Polis ekipleri ayrıca 426 servis aracını kontrol ederek, 6 araca bin 283 lira cezai işlem, 6 aracı da trafikten men etti. Polis yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakaladı. 3 şahsa da adli ve idari işlem yaptı.