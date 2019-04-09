Polis Teşkilatı 174 Yaşında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanmaya başlandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, beraberindeki polis memurları ile Kaymakam Günhan Yazar'ı makamında ziyaret etti. Günhan Yazar yaptığı konuşmada, “Şehrimizin asayişini ve güvenliğini sağlayan polis teşkilatımız vatandaşın emniyeti için yıllardır görevini mesai merhumu gözetmeksizin yapmaktadır. Bu konumda yeri geldiği zaman canını dahi seve seve vermektedir. Polis teşkilatımız yakın bir tarihte 15 Temmuzda yurdun güvenliği için 62 şehit vermiştir. Bandırma'da emniyet teşkilatımız haftada 68 saat çalışarak memurlar içinde en fazla mesai yapan gruptur. Onların bu üstün mesaileri sayesinde şehrimizde asayiş ve suç oranı her geçen gün düşmektedir. Bu nedenle Emniyet Müdürü Soner Duran'a ve personeline teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve beraberindeki heyet Bandırma Şehir Mezarlığında Şehit Polislerin mezarlarını ziyaret etti. 1994 yılında Şehit olan Polis Memuru Şükrü Yiğit ve 1968 yılında Şehit olan O.Şerafettin Asal için kabirlerinde Kuran-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Polis Emeklileri Derneğine ziyaret yapıldı. 8-14 Nisan Polis Haftası kapsamında da Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü akşam namazından sonra Haydar Çavuş Cami'nde Şehitlerimiz adına mevlüt okutacak.