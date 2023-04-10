Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü Gömeç'te kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı Balıkesir'in Gömeç ilçesinde de sade bir tören ile kutlandı.

Tören Atatürk Abidesine çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardında program sona erdi.

10 Nisan Polis Haftası için düzenlenen programa Kaymakam Vekili İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Emniyet Amiri Erdal Coşan, Jandarma Komutanı Emir Sirkaya, mahalle muhtarları ve daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.