Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı Edremit'te kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Edremit Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleşen törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit İlçe Cumhuriyet Savcısı Medet Akcan, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, siyasi parti ilçe başkanları ve üyeleri, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, şehit aileleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. Atatürk Abidesi'ne çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Törenin 11 kentte yaşanılan deprem afeti nedeniyle sade bir şekilde organize edildiği öğrenildi.