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Polis uygulamasında 10 silah yakalandı

Balıkesir polisi son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 10 silah yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde Balıkesir genelinde 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet fişek, 5 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 9 mm çapında ateşli silah, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 109 adet 12 calibre dolu fişek, 530 adet MKE yapımı 9 mm çapında ateşli silaha ait dolu fişek ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan silahlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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