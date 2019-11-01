Polis uygulamasında 10 silah yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde Balıkesir genelinde 1 adet kurusıkıdan bozma 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet fişek, 5 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 9 mm çapında ateşli silah, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 109 adet 12 calibre dolu fişek, 530 adet MKE yapımı 9 mm çapında ateşli silaha ait dolu fişek ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan silahlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.