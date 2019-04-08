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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir polisi İstanbul’dan özel araçla uyuşturucu getiren tacirlerini kontrol noktasında yakaladı.

Balıkesir polisi İstanbul'dan özel araçla uyuşturucu getiren tacirlerini kontrol noktasında yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmada uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Polis uyuşturucu İstanbul'dan uyuşturucu getiren aracı kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan aracı içerisinde bulunan C.E. ve S.G.'nın üzerinden 25,43 gram kokain ile 1 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Polisin olayla ilgili olarak yaptığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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