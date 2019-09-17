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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte 5 operasyon yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte 5 operasyon yaptı.


İl merkezinde gerçekleşen operasyonda 550 adet uyuşturucu hap, ilçelerde düzenlenen 4 operasyonda 467 gram esrar, 4,38 gram bonzai ve 3,72 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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