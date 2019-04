Polis ve protokol eşlerinden geleneksel el sanatları sergisi

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı nedeniyle polis ve protokol eşleri tarafından Geleneksel El Sanatları Sergisi açıldı. Sergide birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.

Balıkesir Polis Lojmanları Geleneksel El Sanatları Sergisine ev sahipliği yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı nedeniyle düzenlenen sergide polis ve protokol eşleri yaptıkları filografik, tel kırma, el nakışları ve yağlı tablo gibi onlarca eseri görücüye çıkardı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı sergide emeği geçen kursiyerleri kutlayarak yapılan el emeklerinin her birinin adeta sanat eseri olduğunu söyledi.

Yazıcı, "Türk Polisinin arkasındaki gücün ne kadar sanatsever olduğunu bir çoğu polis eşi arkadaşlarımız göstermiş bu sergide. 174. yılını kutladığımız Polis Teşkilatımızın arkasındaki dağın ne kadar güçlü olduğunu aynı zamanda da sanatsever olduğunu çok güzel şeyler üretebildiğine şahit olduk. Öncelikle hocalarımızı, tüm polis eşlerini ve tüm kursiyerlerini tebrik ediyorum" dedi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, "Polis eşlerimizin el emeği göz nurunun sergilendiği bir etkinlikteyiz. Malum polisin mesai mefhumu yok. Personelimiz sürekli çalışırken eşleri de zamanlarını bu tür etkinliklerle değerlendirmişler. Çok etkileyici, çok kaliteli, göz nuru ve el emeği ürünlerle karşılaştık. Açıkcası bir çoğunda da çok şaşırdık, çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

Sergi hakkında bilgi veren kurs Öğretmeni Tenzile Esen ise, 5 senedir Polis Lojmanlarında öğretmenlik yaptığını belirterek gerçekleştirilen sergide 33 öğrencinin emeği olduğuna dikkat çekti. Esen, "Burada tel kırmalar, kurye nakışları, el nakışları, filografi her türlü işleri yapıyoruz. Bu seneki sergimize Polis Haftasının sürecinde açalım dedik. Filografilere yeni başladık. Ama buna rağmen buradaki kursiyerlerin her biri öğretmen gibi oldu, her işi yapıyorlar. Bize destek veren eşlerimiz, çocuklarımız, arkamızda olan öğrencilerimiz hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Buradaki sergi 1 senenin çalışması" şeklinde konuştu.

Sergiye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir POMEM Müdürü Ünsal Hayal ve çok sayıda protokol mensubu ile eşleri katıldı.