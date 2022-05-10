Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

A., yaklaşık 7 aylık çalışma sonucunda yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ay Grubu' olarak bilinen şüphelilerin, yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hakkında; Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak', Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Kasten Öldürme', Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı M.A. isimli şahıs, yaklaşık 7 aylık çalışmanın ardından, Balıkesir-İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda, yanındaki şahıs ile birlikte İzmir'de gözaltına alındı.

Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütünün; 06.05.2019 tarihinde Ayvalık ilçesi Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve 23.08.2020 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu oldukları belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.