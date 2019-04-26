İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polisi görünce silahları aracın altına attılar

Balıkesir’de aracın altına atılmış 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Balıkesir'de aracın altına atılmış 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği görevlileri, Dinkçiler Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir büfe işletmesinin karşısında park halinde bulunan 10 plakalı araç altına atılmış vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Yapılan araştırma sonucu tabancanın F.İ. B.'ye, tüfeğin ise U.S.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.