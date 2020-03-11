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Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Erdek-Bandırma girişinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobil, polisin ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

Erdek-Bandırma girişinde polisin ‘Dur' ihtarına uymayan otomobil, polisin ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Takla atan aracın sürücüsü Gökmen Ç. yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Erdek giriş noktası Bandırma-Erdek karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Gökmen Ç. yönetimindeki 10 AHE 42 plakalı özel otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına aldırış etmeden kaçmaya çalışırken, Erdek İlçe mezarlığı önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkarak orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarpıp karşı şeride geçerek takla attı. Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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