İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polislerden sokak hayvanlarına yem

Manyas’ta kar yağışı ve soğuk nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına polis ekipleri yem desteği verdi.

Manyas'ta kar yağışı ve soğuk nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına polis ekipleri yem desteği verdi.


Kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı. Manyas Belediyesi tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları Manyas Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan mahalleler de belirli noktalara yem bırakırlarken, rastladıkları sokak hayvanlarını ile elleriyle beslediler. Ekipler mevsim şartları doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini söylediler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.