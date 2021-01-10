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Polisten 10 Ocak'ta pastalı kutlama jesti

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, gazetecilerin gününü pasta ikram ederek kutladı.

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, gazetecilerin gününü pasta ikram ederek kutladı.


Edremit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın mensuplarıyla Akçay Polis Evi'nde bir araya geldi. Samimi bir havada geçen kutlama programına, ilçede görev yapan yerel, ulusal ve internet gazete ile televizyon ve ajans temsilcileri katıldı. Gazetecilik mesleğinin polis mesleği gibi zorluklarına ve önemine vurgu yapan İlçe Emniyet Müdürü Özer, kamu görevi yapan gazetecilerin halkın doğru bilgilendirmesi noktasında çok önemli ve gurur verici bir mesleği ifa ettiklerini söyledi. Gazetecilerin en kötü gününün gazeteciler günü kadar güzel olması temennisinde bulunan Özer, gazetecilerin günlerini kutladı.

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