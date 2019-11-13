Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3,24 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.