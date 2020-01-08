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Polisten akaryakıt operasyonu

Balıkesir polisi Bursa uygulama noktasında karışımlı kaçak akaryakıt getiren araçta 4 ton akaryakıt ele geçirdi.

Polis karışımlı akaryakıt satacakları tespit edilen 3 kişi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şahsın Tekirdağ ilinden Balıkesir'e karışımlı akaryakıt getireceği bilgisi aldı. İçerisine kimyasal madde karıştırılarak kaçak karışımlı akaryakıt elde edildiği değerlendirilen yakıt yüklü kamyonet takibe alındı. Görevli ekiplerce Bursa uygulama noktasında durdurulan araçta görevli personel tarafından yapılan ölçümde araçta bulunan yağın geçersiz akaryakıt sınıfına girdiği tespit edildi. Araçta yapılan kontroller neticesinde toplam 4 ton karışımlı akaryakıt ve 1 adet aktarım pompası bulunarak el konuldu. Araçta bulunan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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