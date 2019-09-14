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Polisten araçlarda ekipman denetimi

Balıkesir’de trafik ekipleri araçlar üzerinde yangın tüpü ve ışık donanımı denetimi yaptı.

Balıkesir'de trafik ekipleri araçlar üzerinde yangın tüpü ve ışık donanımı denetimi yaptı. Denetimlerde 137 araç sürücüsüne para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 31 ekip ve 55 personel, araçlar üzerinde yangın tüpü ve ışık donanımı denetimi yaptı. Denetimlerde eksikleri bulunan araç sürücülerine para cezası kesildi. Ekiplerce yapılan uygulamada 3 bin 856 araç ve sürücüsünün kontrolü yapıldı. 137 araç ve sürücüsüne 15 bin 772 lira trafik idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi. 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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