Polisten gençlere Hayata renk ver projesi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlenen "Hayata Renk Ver Projesi" tanıtım ve ödül törenine katıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Hayata Renk Ver" projesini düzenledi. Proje kapsamında Balıkesir'deki Yatılı Bölge Ortaokullarında öğrencilerle buluşan Toplum Destekli Polisler, eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunurken, polislik mesleğini de tanıtma imkanı buldu.

Proje kapsamında bin 100 öğrenciye eğitim verildi

"Hayata Renk Ver" Projesi kapsamında Kepsut, Bigadiç, Sındırgı, Dursunbey, İvrindi ve Balya ilçelerimizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokullarında eğitim gören 1100 öğrenciye yönelik çalışmalarda 35 öğrenciye gitar kursu,12 öğrenciye Boccia kursu, 20 öğrenciye masa tenisi kursu, 40 öğrenci için görsel sanatlar kursu açarak ihtiyaçları olan tüm malzemeleri gerek İl Emniyet Müdürlüğü gerekse proje ortakları aracılığıyla hayata geçirildi.

Törende duygularını ifade eden Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yürütülen projenin çalışmalarında polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine katılmalarının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Vali Yazıcı, "Polisimiz sosyal projelerde de başarılı işler yapıyor"

"Hayata Renk Ver" Projesi kapsamında çocuk ve gençlerimize sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı ise, "Emniyet teşkilatımızın yasal görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirmesinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri sonucu toplumun gönlünde de müstesna bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Türkiye'yi Doyuran İl Balıkesir'imizde de vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güvenliğini sağlamak adına, fedakarca görev yapan polisimiz; her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Polis teşkilatımız aziz milletimiz için bir iftihar kaynağıdır. Toplumsal huzuru sağlanmış, çağdaş kalkınmasını gerçekleştirmiş, huzurlu ve güvenli bir Balıkesir vazgeçilmez hedefimizdir. Polis teşkilatımızı sadece adli olaylar ve genel olarak sorumlu olduğu konular içerisinde değerlendirmemek gerekir. Bu bağlamda Balıkesir Emniyet Müdürlüğümüz de; önleyici kolluk, toplum destekli polislik ve sosyal projelerde de son derece başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Polisimiz toplum destekli çalışmaları ile sadece alanında değil sosyal çalışmalarla vatandaşın yanı sıra birçok kuruma da yardım etmektedir. Bizler biliyoruz ki halkın güven ve desteğini almadan hiç bir kurum ve kuruluşun, başarılı olması mümkün değildir. Ancak birlikte el ele vererek ülkemizde ve Balıkesir'de oluşturduğumuz bu huzur ve güven ortamı bozmak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Sözlerime son verirken, vatan, millet, bayrak ve görevleri uğruna en kutsal varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Programda son olarak, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Hayata Renk Ver" projesi kapsamında şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Ersin Yazıcı tarafından ödülleri verildi.