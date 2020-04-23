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Polisten havai fişekli kutlama

TBMM’nin açılışının 100.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de polis lojmanlarında havai fişek gösterisi düzenlendi.


Yeni tip korona virüs tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM´nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, Balıkesir Polis Lojmanlarında havai fişek gösterisi düzenlendi. Tüm emniyet personelleri ve aileleri balkonlara çıkarak önce İstiklal Marşını okudu, ardından da düzenlenen havai fişek gösterisini izledi. Coşkulu anların yaşandığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

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