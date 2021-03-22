Polisten 'huzur' operasyonu; 21 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri asayiş uygulamasında 7 aranan şahsı, ve uyuşturucu operasyonlarında da 14 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik 21.03.2021 tarihinde yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir il merkezi, Bandırma, Bigadiç, Edremit ve Erdek ilçelerinde 14 şüpheli şahıs yakaladı. 1 şahıs sevk edildiği tutuklanırken, 13 şahıs ise serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 12,24 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 4,73 gram bonzai, 651,87 gram esrar, 30 adet kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde 21.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 7 aranan şahıs yakalanırken, ve 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 15 adet, fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet kartuş, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek ele geçirildi.