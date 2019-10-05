Polisten kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 63 kilogram tütün, 72 bin boş makaron, 16 bin dolu makaron, 2 adet Kompresör cihazı ve 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak tütün ve malzemelerin sahipleri E.Ç. ve S.L. hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.