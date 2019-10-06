Polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Ü. adlı şahsın ikameti ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 16 kilogram tütün, 10 bin adet boş makaron, 22 bin 440 adet dolu makaron, 129 adet TAPDK Bandrolü, 7 kilo 250 gram nargile tütünü, 9 adet elektronik sigara, 34 adet elektronik sigara likiti, 38 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheli M.Ü.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlem yapıldığı öğrenildi.