İhlas Haber Ajansı

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Polisten kaçak tütün ve sigara operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri kaçak tütün ve sigara satan şahsın aracına operasyon düzenledi.

Balıkesir'de polis ekipleri kaçak tütün ve sigara satan şahsın aracına operasyon düzenledi. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada çok miktarda kıyılmış tütün ve sigara malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Tütün ve Tütün Malulleri Kaçakçılığının ” önlenmesine yönelik Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şahsın aracında yapılan kontrollerde; 60 bin adet boş makaron, 4 bin 540 adet tütün doldurulmuş makaron, 33 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

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