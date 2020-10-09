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Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Erdek’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü park halinde bulunan otomobile çarptı.

Erdek'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü park halinde bulunan otomobile çarptı. Motosikletle ilgili yapılan sorgulamada motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri Memduh Arslan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Polis ile kısa süren kovalamaca ardından Yalı mahallesi Gölbahçe sokakta kontrolden çıkan motosiklet park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada motosikleti kullanan Y.N. ve arkasında oturan B.Z. yakalandı.


Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamada plakasız motosikletin Bursa'nın Karacabey ilçesinden çalıntı olduğu tespit edilirken, motosiklet sürücüsü Y.N. ve arkasında bulunan B.Z. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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