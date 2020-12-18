Polisten kumar baskını

Balıkesir'de sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynatılan bir derneğe baskın yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince bir derneğe baskın düzenlendi. Karesi ilçesinde gerçekleşen operasyonda polisi karşısında gören kişiler neye uğradığını şaşırdı. Baskında bir oda içerisinde iki ayrı masada toplam 8 şahıs ''Elden Bitme Yanık”, başka oda içerisinde ise toplam 9 şahıs "Kılıç" olarak tabir edilen kumar oyunu oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri kumar oyununda kullanılan 8 bin 75 TL para, 10 deste iskambil oyun kağıdı, 93 adet marka, 1 adet ajanda, 6 adet masa, 27 adet sandalye, 16 adet servis sehpası, 2 adet güvenlik kamera cihazı, 1 adet görüntü aktarma cihazı ve 1 adet TV monitörüne el koydu.

Kumar oyununu müşterek olarak organize eden 10 şahıs hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 21 şahsa kumar oynamak suçundan toplam 25 bin 725 Lira, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan toplam 19 bin 800 lira, derneğin yönetim kurulu başkanına ise 3 bin 180 lira ve yine kapalı alanda tütün mamüllerinin tüketilmesine izin verme suçundan 2 bin 570 TL olmak üzere toplamda 51 bin 275 lira para cezası uygulandı. İzinsiz ve ruhsatsız lokal süresiz olarak kapatılarak faaliyetten men edildi.