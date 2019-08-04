Polisten motosiklet uygulaması

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde motosikletler üzerinde denetim yaptı. Polis, denetimler sırasında 171 sürücüye 73 bin lira para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletler üzerinde denetim yaptı. İl genelinde 82 ekip ve 245 personel ile yapılan denetimlerde çok sayıda sürücü belgesi olmayan, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli ceza işlemi uygulandı. Eksiği bulunan motosikletlerin birçoğu araç parkına çekilmek üzere toplandı.

Polisin yaptığı uygulamalarda; 829 motosiklet ve 198 aracın denetimi yapıldı. Çalıntı olduğu tespiti yapılan 1 motosiklet ile yakalamalı hacizli 8 motosiklet yakalandı ve tescilsiz 26 motosiklet ele geçirildi. Sürücü belgesi olmayan 24 motosiklet kullanan şahıslara cezai işlem uygulandı. Kasksız motosiklet kullanan 55 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 171 motosiklet sürücülerine 73 bin lira, 12 araç sürücülerine bin 833 lira cezai işlem yapıldı.