Polisten nefes kesen kovalamaca

Balıkesir'de polis ile 'dur' ihtarına uymayan suçlu arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı.

Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı polisler tarafından durdurulmaya çalışılan araç kaçınca, filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Uzun süren takip sonrası yakalanan C.C.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu nitelikli 5 hap ele geçirildi. Olayda yakalanan şahıs ve silah ile uyuşturucu nitelikli haplar adli işlem için polis merkezine teslim edildi.