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Polisten sürücülere sıkı denetim

Balıkesir´de sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin bir çok noktasında polisler denetim yaptı.

Denetimlerde ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı kontrol edildi


Balıkesir´de asayiş ve trafik ekipleri şehrin bir çok noktasında uygulama yaptı. Özellikle servis araçları üzerine yoğunlaşan ekipler, araç içerisindeki yolcularda ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda kontrolleri gerçekleştirdi. Drone ile de trafiğin kontrol edildiği uygulamalarda, araç sürücülerine kurallara uymaları ve kendi sağlıkları için maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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