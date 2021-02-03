İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten tefecilere darbe

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddiasıyla Burhaniye ilçesinde 7 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik 10 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet çek ve 43 adet fişek ele gerildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.