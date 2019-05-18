Polisten tombala ve kumar operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 'Tombala ve Kumar Uygulaması' yaptı. Uygulamada 177 kahvehane ve dernek denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 73 ekip ve 160 personelin katılımı ile Balıkesir il genelinde 160 kahvehane ile 17 dernek lokaline 'Kumar ve Tombala' uygulaması yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin akşam saatlerinde başlattığı operasyon gece geç saatlere kadar devam etti. Kahvehane, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlere yönelik yapılan uygulamada 3 bin 138 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 160 kahvehane ile 17 dernek ve lokali denetlendi. Uygulamalar sırasında aranan 5 kişi yakalanırken, 1 lunapark ile 2 kahvehaneye de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Denetlemelerde 6 işyerine idari işlem yapılırken, 3 şahsa 4 bin 135 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 1 işyerinin faaliyetlerine son verildi.