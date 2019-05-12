Polisten tombala ve kumar uygulaması

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan tombala ve kumar uygulamasına Balıkesir'de 74 ekip ve 242 polis memuru katıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin akşam saatlerinde başlattığı operasyon gece geç saatlere kadar devam etti. Kahvehane, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlere yönelik yapılan uygulamada 2 bin 845 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 183 kahvehane ile 18 dernek ve lokali denetlendi. Uygulamalar sırasında aranan 5 kişi yakalanırken, 2 kahvehaneye de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri uygulama sırasında 1 adet ruhsatsız silah ile 6 adet mermi ele geçirdi.