Polisten uyuşturucuya tacirlerine büyük darbe

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'de polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Polisin yaptığı çalışma ile bugüne kadar Balıkesir'de yakalanan en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Grup Amirliği görevlileri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek özel bir aracı takibe aldı. Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durdurulan araç narkotik köpeği tarafından incelendi. Narkotik köpeği aracın motor bölümü içinde saklanmış olarak bulunan 2 bin 990 gram bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hapı buldu. Araçta bulunan O.A. (34) gözaltına alındı.

Yapılan bu operasyonun Balıkesir'de ele geçirilen en büyük ecstasy miktarı olduğu öğrenilirken ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.