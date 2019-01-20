Pompalar yetersiz kalınca, tarlalar su altında kaldı

Tarlalara çok miktarda su gelince pompalar yetersiz kaldı.

Yüksek kesimlerde ki karların erimesi ve son yağmurlar sulama ve drenaj kanallarını doldurup taşınca ekili alanalar su altında kaldı. Manyas'ın Kocagöl, Hamamlı, Akçaova ve Salur Mahallelerinde yaklaşık 8-10 bin dekar ekili alanın su altında kaldı. Devlet Su İşleri tarafından Hamamlı Köyünde ki drenaj kanallarında bulunan ve kanallarında ki suyu göle aktaran üç adet pompanın yetersiz kaldığını açıklayan çiftçiler pompa sayısının arttırılmasını istediler. Kocagöl Mahallesinden Sezai Çetin ve Kadir Oktay kışlık olarak ektiği buğday, yulaf ve arpaların su altında kaldığını zararlarının büyük olduğunu söylerlerken,devletten hasar tespiti yaptırarak kendilerine yardımcı olmalarını istediler. Sezai Çetin "Yağışların çok olduğu yıllar da biz bu taşkınları hep yaşıyoruz DSİ kanallarda ki suyu boşaltması için üç olan motopomp sayısını arttırsın emeğimiz de ürünlerimiz de heba oldu" dedi.

Hamamlı Mahallesi Muhtarı Hikmet Saygı ise mahallede ki 3 bin dekar arazinin su altında olduğunu ve mahalle halkının zararının büyük olduğunu belirtirken Saygı,"Pompa sayısı arttırılsın ki en azından çiftçimiz yazlık ekimini yapabilsin. Şimdi yaşadığı mağduriyeti yazın da yaşamasın" dedi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Manyas Gölü kıyısında bulunan mahallelerimiz aşırı yağışların olduğu yıllar da bu sıkıntıyı yaşıyorlar yaşanan sıkıntıda mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için Kaymakamlığımız hasar tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü görevlendirdi" dedi.