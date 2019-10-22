Pompalı tüfekle vurulan köpek sahibine verildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde pompalı tüfek ile vurulun 'Sariş' köpek iyileşerek sahibine teslim edildi. HAYTAP Erdek Temsilcisi Eva Otansev vatandaşlara çağrı yaparak "Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştıralım" dedi.

Geçtiğimiz hafta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle vurulan "Sarış" isimli köpeğin vücudundaki kurşun çekirdeğinin ameliyatla çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. Özel bir veteriner kliniğindeki bu operasyonun harcamalarının HAYTAP tarafından karşılandığını vurgulayan Otansev, şunları söyledi: "Saadet Aydın isimli kişiye ait olan bu köpeğin her çeşit aşısı yapılmıştı. Kimseye zararı olmayan uysal bir hayvandı. Neyse ki ameliyatla hayati tehlikeyi atlatıp, yeniden aramıza katıldı. Bu hayvanı acımasızca vuran kişiyi belirlemeye çalışıyoruz. Belirlersek hemen yasal yollara başvuracağız" dedi.

2000 yılından beri faaliyet gösteren Erdek Hayvan Barınağının kapanmasıyla buradaki hayvanların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balıkesir'deki hayvan barınağına götürüldüğünü belirten Otansev, "Vatandaşlarımız, sokak hayvanlarına daha çok destek olsunlar. Onlar için evlerinin önlerine su kapları koyup, yemek artıklarını versinler. Sokak hayvanlarının hayatları kolaylaştırılsın" dedi.

Otansev, okullarda çocuklara hayvan sevgisi aşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.