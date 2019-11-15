İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Prof. Aşık'tan peygamber ve aile konferansı

Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle Manyas Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Prof.

Dr. Nevzat Aşık tarafından konferans verildi.


Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda ki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın açış konuşması sonrası ise İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Hadis Bilimcisi Prof. Dr. Nevzat Aşık tarafından “ Peygamber ve Aile “ konulu konferans verildi. Konuşmasında aile ve aile birliğine ağırlık veren Prof. Dr. Aşık'a konuşması sonrası Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından çiçek takdim edildi. Konferansa Gönen Müftüsü Şaban Apaydın ile bazı kurum amirleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldılar. Etkinlik kapsamında Manyas Müftülüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen “Peygamber ve Aile “ konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.