Prof. Dr. Aytaç Açıkalın'dan hayat dersi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Özel Zekâ Küpü Çocuk Kulübü'nün katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansta, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Aytaç Açıkalın konuşmacı olarak katıldı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Açıkalın'ın 12. Sınıf öğrencileri ile buluştu. Öğrencilerin hayatta başarılı, mutlu olmak için hedef ve amaç belirlemesinin önemine değinen Açıkalın, kendi yaşamından da örnekler vererek, 40 yaşından sonra üniversite kariyerinin başladığını anlattı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Sahil Güvenlik TCSG8 Bot Komutanı Yunus Özcan, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta; 84 yaşındaki Prof. Dr. Aytaç Açıkalın öğrencilere eğitim ve öğrenimin önemini eğlenceli bir dil ile anlattı.

Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğünde protokol üyelerinin 10 dakikalık kitap okuma etkinliğinin de yapıldığı etkinliğin ardından Prof. Dr. Aytaç Açıkalın plaketle ödüllendirildi.