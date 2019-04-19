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Prof. Dr. Fatih Satıl: "Biyolojik çeşitliliğimizi koruyalım"

"Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği ve Değeri" konulu konferans Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği ve Değeri" konulu konferans Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirildi. Konferansta konuşmacı olan Prof. Dr. Fatih Satıl: "Biyolojik çeşitliliğimizi korumamız" gerekiyor dedi.


Türkiye'deki biyolojik çeşitlilikle bu çeşitliliği tehdit eden faktörler hakkında çarpıcı örnekler veren Prof. Dr. Satıl, biyolojik çeşitliliği koruma ve bu konuda bireylere düşen görevleri anlattı. Prof. Dr. Satıl, "Anadolu, bir kıtanın sahip olabileceği bütün eko sistem ve 'Habitat' özelliklerine tek başına sahiptir. Türkiye, 10 bin bitki türü, 120 memeli, 400'ü aşkın kuş türü, 130 kadar sürüngen, 400'e varan balık türüyle, biyolojik çeşitlilikte tür çeşitliliği açısından Dünya'daki önemli alanlardan birisidir. Ancak bu zenginliğimizi tehdit eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yaptığı bir çalışma ile Türkiye, Dünya'nın 35 önemli doğal bölgesinden birisi olarak belirlenmiştir" dedi.


TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kuter, Genç Tema'nn katkılarıyla iki gün arayla "Ekolojik Okuryazarlık ve İnsanın Doğaya Bıraktığı Ayak İzi" ve "Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği ve Değeri" konulu iki konferans veren Prof. Dr. Satıl'a katkıları için teşekkür etti. Etkinlik sahnede hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

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